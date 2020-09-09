Soy ağacı etkinliği için gerekli olan malzemeler

Tanıtılacak aile bireylerinin fotoğrafları

Yapıştırıcı

Karton

Kalem

Soy ağacı etkinliğine başlamadan önce yapmanız gereken aile bireylerinin fotoğraflarını ufak ufak kesin. Daha sonra ailenin en büyük bireyinden en ufak bireyine doğru yerleştirecek şekilde kağıdı düzenleyin. Çocuğunuzla birlikte aile bağını söyleyip isim ve soyadı yazarak fotoğrafları yerleştirin.



