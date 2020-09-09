Soy ağacı etkinliği
Soy ağacı denildiğinde akla bütün soyun geldiğini biliyoruz fakat çocuklara yakın akrabaları daha bilinçli öğretip bunu oyuna çevirebilirsiniz.
09 Eylül 2020, Çarşamba 18:30 Son Güncelleme:
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Soy ağacı etkinliği için gerekli olan malzemeler
- Tanıtılacak aile bireylerinin fotoğrafları
- Yapıştırıcı
- Karton
- Kalem
Soy ağacı etkinliğine başlamadan önce yapmanız gereken aile bireylerinin fotoğraflarını ufak ufak kesin. Daha sonra ailenin en büyük bireyinden en ufak bireyine doğru yerleştirecek şekilde kağıdı düzenleyin. Çocuğunuzla birlikte aile bağını söyleyip isim ve soyadı yazarak fotoğrafları yerleştirin.
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