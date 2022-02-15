Soya soslu fırında tavuk nasıl yapılır? Soya soslu fırında tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Akşam yemeklerinin hızlı hazırlanan ve çok lezzetli olanı sevilir diyorsanız soya soslu fırında tavuk tarifi tam size göre bir lezzet. Peki, soya soslu fırında tavuk nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten soya soslu fırında tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
15 Şubat 2022, Salı 11:39 Son Güncelleme:
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Tavuğun lezzetine lezzet katacak soya soslu fırında tavuk tarifi, evde yapabileceğiniz en güzel soslu tavuk tariflerinden birisi. Peki, soya soslu fırında tavuk nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız soya soslu fırında tavuk tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
SOYA SOSLU FIRINDA TAVUK TARİFİ
Soya soslu fırında tavuk malzemeler
- 2 kg tavuk kanat incik
- 3 yemek kaşığı ketçap
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 çay kaşığı bal
- 2 tatlı kaşığı toz biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu yoksa iki diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 tatlı kaşığı tuz
SOYA SOSLU FIRINDA TAVUK YAPILIŞI
- Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
- Tavukları ekleyip iyice harmanlayın.
- En az dolapta 3-4 saat dinlendirin.
- Ardında yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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