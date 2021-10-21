Türkiye Soyadı davasını kazandı! Eşinin soyadını kimliğinden sildirdi

Soyadı davasını kazandı! Eşinin soyadını kimliğinden sildirdi

Türkiye

Soyadı davasını kazandı! Eşinin soyadını kimliğinden sildirdi

'Soyadım kimliğimdir, evlenince kaybolmamalı' diyerek dava açan avukat Aslı Pasinli mücadelesini kazandı. Pasinli kimliğinden eşinin soyadını sildirdi. Pasinli’nin soyadı mücadelesine, eşi Şiraz Baran da destek verdi.

21 Ekim 2021, Perşembe 08:02 Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da yaşayan avukat Aslı Pasinli(32) 29 Haziran’a Şiraz Baran ile evlendi. Genç kadın evlendikten 1 ay sonra, mahkemeye başvurarak evlenince Baran olan soyadını değiştirme talebinde bulundu. Geçen cuma günü karar çıktı ve yeniden Pasinli olan soyadını kullanmaya başladı. “Soyadım kimliğimdir, evlenince kaybolmamalıdır” diyen Pasinli soy adını değiştirme sürecini anlattı.

Çiğdem Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Pasinli açıklamasında, “Türk Medeni Kanunu’nda kadınların soyadı meselesine ilişkin maddede; kadınların evlenmekle kocanın soyadını alacağı yazar. Evlendirme memuruna ya da sonradan nüfusa yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabileceği yazar. Yani başvurunuzla çift soyadını kullanma hakkı tanınır. Fakat sadece kendi soyadınızı kullanabilmek için dava açmamız gerekli ne yazık ki. Ben de kendi soyadımı kullanmak istediğim için evlendikten bir ay sonra mahkemeye başvurdum ve dava açtım. Davamda karar ve dosyam kabul edildi. Bunun yasal dayanağı ise, hem Anayasa’da kişi dokunulmazlığının maddi ve manevi varlığının korunmasını ilişkin bir hak olarak görüyor hem de kadın erkek eşitliğine aykırı buluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de konuyla ilgili, ‘Kadınların soyadı meselesinin aslında ayrımcılık olduğuna dair bir karar var.”

KADINLARA İLHAM OLDU

Pasinli kendisinin rol model olması amacıyla kararı paylaştığını belirterek şöyle devam etti:

“Bu paylaşımdan sonra bir çok kadın bana ulaştı ve kendilerine ilham olduğumu söylediler. Olumlu tepkiler kadar olumsuz tepkilerle de karşılaştım. Onlardan biri, ‘Sahip olduğunuz soyadı da bir erkeğe ait’ Oysa ki buradaki asıl mesele evlilikle birlikte kadınların birçok şeyi değişirken erkeklerde herhangi bir değişikliğin olmaması. Burada sadece bir soy ismi derdi değil. Sadece medeni hal değişirken neden bizim hayatımız bu kadar fazla değişikliğe maruz kalırken erkekler açısından aynı sonuçlar olmuyor, amaç biraz buna itiraz etmekti. Bir yerde bu zincirin kırılması gerekiyordu. Kütüğümün değişmesi için de dava açacağım.”

‘EŞİM DE DESTEKLEDİ’

Eşinin de aldığı kararı desteklediğini söyleyen Pasinli, “Eşim de, bunu bir eşitlik mücadelesi olarak görüyor. Amacımız farkındalık. Ona yönelikte eleştiriler geldi ‘Nasıl böyle bir şeyi kabul edersin’ diye. Eşimin eleştirilere yanıtı ise, ‘Biz eşitlik meselesi savunuyorsak, bunu en küçük gördüğümüz, önemsiz gibi görünen ayrıntıda savunup eşitlik meselesine eğilmemiz gerekiyor’ oldu” dedi.

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