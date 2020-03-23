Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmemesini sordu, açıklamalarını Hürriyet'teki köşesine taşıdı.

İşte o yazı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğumuzda corona virüsle ilgili tedbirler için geceyi bakanlıkta geçirmişti. Halen illerden gelen sonuçları takip etmekle meşguldü. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma yasağından sonra, Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmemesi gündeme geldi. İçişleri Bakanı Soylu’ya bu konuyu da sordum. Bakanın cevabını aktaracağım ama daha önce açıklanan önlemlere ilişkin Süleyman Soylu’nun açıklamalarını paylaşmak istiyorum.

65 yaş ve üstü için alınan sokağa çıkma yasağına vatandaşlarımız uyuyor mu?

Süleyman Soylu: “Bana gelen bilgiler, alınan karara, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın çok büyük oranda yasağa uydukları ve uyacakları yönünde. İlk günden itibaren iyi bir oranda uydukları şeklinde. Karara uymayan vatandaşlarımıza ise polis ve jandarmamız önce uygun bir dille kararımızı anlatıyor ve evlerine gitmelerini istiyor. Münferit bazı durumlar dışında buna riayet ediliyor.”

Yaşlılarla ilgili sosyal destek sistemi işliyor mu?

“Yaşlılarımız bizim için çok değerli. Biz sadece sokağa çıkma yasağı kararı almadık, aynı zamanda bir ‘Vefa Sosyal Destek Sistemi’ kurduk. Bunun üç ayağı var.

1- Biz bu kararı alırken beraberinde iyi bir sistem kurduk. Geceden itibaren bu sistem işlemeye başladı. Vefa Sosyal Destek grubu oluşturduk. 112, 155 ve 156’ya gelen ihbarlar Vefa Destek hattına aktarıldı. Oradan da polis ve jandarmamıza bildirildi. Yasak kararının uygulamaya girdiği geceden itibaren Vefa Sosyal Destek hattımıza gelen ihbarlar doğrultusunda binlerce eve gidip vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladık.

2- Aile hekimlerimiz pazartesi gününden başlamak üzere 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalıkları olanları arayacak ve takiplerini yapacaklar.

3-Kaymakamlarımız ve muhtarlarımızdan kurduğumuz iletişim hattı ile yine yaşlılarımızın takibini yapacağız.”

Berberler, lokantalar uyuyor

İşletmelere yönelik kapatma ve sınırlama kararları alındı. İş yerleri buna uyuyor mu?

“İşletmelerimiz alınan karara uyuyor. Cuma günü itibariyle 165 binin üzerindeki işletme kapatılmıştı. Bundan sonra berberler, kuaförler ve lokantalarla ilgili kararı aldık. Bugünden itibaren 165 binin üzerine ne kadar çıkıldı, onu göreceğiz.”

“Evde kal” çağrılarına çok büyük destek geldi. Bunun yaygınlaştırılması yönünde bir çalışma var mı?

“Bu süreci vatandaşımızı bilgilendirerek, onların desteğiyle yürütmeye özen gösteriyoruz. Polis ve jandarma araçlarından, camilerimizin hoparlörlerinden, kaymakamlıklarımızın ve belediyelerimizin oluşturacağı seyyar araçlar vasıtasıyla her gün vatandaşlarımıza ‘Evde kalın’ diye anonslar yaptıracağız. Evde kalmaları için çağrılarımızı arttıracağız.”

Sokağa çıkma yasağı gündemde mi?

“Evde kal” kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?

“Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz.”

"Sosyal izolasyon başarılı molmzasa, sokağa çıkma yasağı gündemde"

Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığım görüşmede bir sonuca ulaştım. Bilim Kurulu, koronavirüsle mücadelede etkili olacak her önlemi tartışıyor. Yeter ki bu bilimsel verilere uygun olsun. Zaten şimdiye kadar alınan önlemler de Bilim Kurulu’nun kararları ışığında şekillendi. Bilim Kurulu’nda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı konuşuluyor mu? Edindiğim izlenim, sokağa çıkma yasağının henüz değerlendirme sürecinde olduğu. Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dediği gibi, “kendi OHAL’ini” ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Bakın, sokağa çıkma yasağı ilan edilir ya da edilmez demiyorum. Sadece değerlendirme sürecinin devam edeceğini söylüyorum. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tartışmada öncelikle önlemler zincirinden söz ediliyor. Birbirini tamamlayan tedbirler demek daha doğru.

1- “Evde kal” kampanyasıyla öncelikle kişilerin sosyal izolasyonu sağlandı.

2- 65 yaş ve üstü kişiler ve kronik hastalıkları olanlar başta olmak üzere risk grubunun sosyal izolasyonu sağlandı.

Asıl önemli olan uygulama. Vatandaşlarımızın bu karara uygun olarak izolasyonu sağlamaları lazım. Sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmamasını ise vatandaşın tutumu belirleyecek. Gidişatı belirleyecek olan vatandaşın tutumu olacak.

Af çıkıyor

“AF” denilmesinden hoşlanmıyorlar. “İnfaz indirimi” tanımını tercih ediyorlar. AK Parti ve MHP’nin hukukçuları anlaşmaya vardı. Hafta sonu Erdoğan ile Bahçeli’nin talimatı alındı. İki partinin hukukçuları bugün saat 11.00’de yeniden bir araya gelecekler. Ardından da AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefeti ziyaret ederek destek talep edecek.

Terör, cinsel istismar ve mükerrer suçlar kapsam dışında tutuluyor. Örgüt ve uyuşturucuda kapsam genişletiliyor. Özet olarak, aldığı cezanın dörtte üçünü çekenlerin üçte ikiye, üçte ikisini çekenlerin cezası ise yarı yarıya iniyor.











