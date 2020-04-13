Gündem Soylu, Bahçeli’yi arayarak teşekkür etti

Soylu, Bahçeli’yi arayarak teşekkür etti

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Soylu, Bahçeli’yi arayarak teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa duyurusunun ardından yaptığı açıklama nedeniyle MHP lideri Bahçeli'yi arayarak teşekkür etti.

13 Nisan 2020, Pazartesi 15:37 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün akşam saatlerinde istifa ettiği haberi gündeme düşmüş, bunun üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli attığı tweet'te, “Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır” ifadelerini kullanmıştı.

Alınan bilgiye göre bugün Bahçeli'yi arayan Bakan Soylu’nun telefon görüşmesinde Devlet Bahçeli’ye hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği, Bahçeli’nin de devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini ifade ettiği öğrenildi.

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