Türkiye Soylu duyurdu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Soylu duyurdu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Türkiye

Soylu duyurdu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

Yalova’da çok önemli bir operasyon yapıldığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı’ dedi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'a yönelik Yalova'da önemli bir operasyon yapıldığını belirterek, "DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz.


İlgili Haberler
Ege Denizi beşik gibi! İzmir'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İhracat 30 milyar doları bulur
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Cevabı zor
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme