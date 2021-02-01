Soylu duyurdu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı
Yalova’da çok önemli bir operasyon yapıldığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı’ dedi.
01 Şubat 2021, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'a yönelik Yalova'da önemli bir operasyon yapıldığını belirterek, "DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1356172509335449600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1356172509335449600%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fbakan-soylu-duyurdu-deasin-turkiye-suikastcisi-yakalandi-41729848
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