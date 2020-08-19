Türkiye Soylu duyurdu: Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek

Soylu duyurdu: Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek

Türkiye

Soylu duyurdu: Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 haziran ayında tüm acil çağrı numaralarının 112'de birleştirileceğini duyurdu.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 12:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız." dedi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AK Partili kadınlar...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İşte Anadolu’nun farkı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30' a yükseldi! İşte o iller