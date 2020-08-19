Soylu duyurdu: Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 haziran ayında tüm acil çağrı numaralarının 112'de birleştirileceğini duyurdu.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 12:03 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız." dedi.
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