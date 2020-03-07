Soylu: Maskeler düştü, gerçek yüzlerini gördük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın göçmen müdahalesini sert bir dille eleştiren Bakan Soylu, "21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

Özel Harekat göreve başladı, itmelere başladı.

Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil.

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