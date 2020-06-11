Türkiye Soylu, 'Şehitlerimiz rahat uyusun' deyip duyurdu: İzzet Yiğit öldürüldü

Soylu, 'Şehitlerimiz rahat uyusun' deyip duyurdu: İzzet Yiğit öldürüldü

Türkiye

Soylu, 'Şehitlerimiz rahat uyusun' deyip duyurdu: İzzet Yiğit öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlerimiz rahat uyusun" deyip turuncu kategoride aranan terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11 Haziran 2020, Perşembe 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar'


İlgili Haberler
Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davasında karar


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi sonrasında ulaşım nasıl olacak?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 3'ü çocuk 4 kişi Kızılırmak'ta kayboldu