Soylu, 'Şehitlerimiz rahat uyusun' deyip duyurdu: İzzet Yiğit öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlerimiz rahat uyusun" deyip turuncu kategoride aranan terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
11 Haziran 2020, Perşembe 16:27 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar'
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1271066954753867785