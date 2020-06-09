Türkiye Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445'e indi

Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445'e indi

Türkiye

Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445'e indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içi terörist sayısının 445'e indiğini duyurdu.

09 Haziran 2020, Salı 10:01 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah" ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak’ın Silopi ilçesi kırsalında 2, Elazığ Görese dağlarında 2 olmak üzere toplam 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, açıklamasında "Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret" dedi.

AA


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