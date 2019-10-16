Soylu'dan ABD'nin yaptırım kararı sonrası ilk açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırımıyla ilgili açıklamasında mal beyanında bir değişiklik olmadığını söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Soylu, İçişleri Bakanlığı'ndaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim" yanıtını verdi.
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu.
Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.