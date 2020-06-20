İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var" dedi.

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