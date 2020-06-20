Türkiye Soylu'dan Bingöl depremi açıklaması

Soylu'dan Bingöl depremi açıklaması

Türkiye

Soylu'dan Bingöl depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de gerçekleşen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

20 Haziran 2020, Cumartesi 11:54 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var" dedi.

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