Soylu'dan Bingöl depremi açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de gerçekleşen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
20 Haziran 2020, Cumartesi 11:54 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var" dedi.
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