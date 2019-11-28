İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de ailevi bir ailenin evinin duvarına yazılan ve büyük tepki çeken yazıyla ilgili konuştu. Çirkin ifadelere tepki gösteren Soylu, " İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Bakan Süleyman Soylu açıklamasında şunları söyledi:

11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz.

Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.

“Adalatin önüne çıkacak ve bedelini ödeyecek”

O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek.

MHP’de sessiz kalmadı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Türkiye'yi utandıran olayla ilgili olarak, "Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir" ifadelerini kullanmıştı.