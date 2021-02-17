AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Gara'da şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey’in annesinin evladından haber almak istemesi üzerine geçmişte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çalık, "Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kaçırılan Malatyalı Semih Özbey’in annesi kanser hastasıydı ve diğer annelerimiz gibi yüreği yanıyordu, evladından haber almak istiyordu. Kimin kaçırdığını ve durumunu öğrenmek için o dönem HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı aradım, annenin, ailenin durumunu konuştum. Pervin Buldan ise 'Kim kaçırmış bakalım size döneceğim.' dedi. Sonra tekrar bana dönerek, 'Sağlık durumu iyi. Bir süre misafir edilir, bırakılır.' dedi. Ben de ailemize bu bilgileri verdim'' dedi.

Çalık, yazılı açıklamasında, terör örgütü PKK’nın yıllardır yurt içinde ve dışında kan döktüğünü, barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldığını vurguladı.

PKK'nın binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktığının altını çizen Çalık, terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerle sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

Çalık, çocukları kaçırılan aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin görüştürdüğünü aktardı.

'Pervin Buldan'ı aradım, annenin, ailenin durumunu konuştum'

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşların durumuyla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı da geçmişte aradığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kaçırılan Malatyalı Semih Özbey’in annesi kanser hastasıydı ve diğer annelerimiz gibi yüreği yanıyordu, evladından haber almak istiyordu. Kimin kaçırdığını ve durumunu öğrenmek için o dönem HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı aradım, annenin, ailenin durumunu konuştum. Pervin Buldan ise 'Kim kaçırmış bakalım size döneceğim.' dedi. Sonra tekrar bana dönerek, 'Sağlık durumu iyi. Bir süre misafir edilir, bırakılır.' dedi. Ben de ailemize bu bilgileri verdim."

Çalık, Buldan'ın o dönem kimlerden bilgi aldığını, kimlerle konuştuğunu açıklamasını isteyerek, "PKK ile aranıza neden mesafe koyamıyorsunuz? Size iradelerini emanet eden 6 milyon seçmen, kundaktaki bebekleri öldüren, 13 vatan evladının kafasına bir mağarada kurşun sıkan, askere, polise saldıran PKK’nın sözcüsü olmanız için oy vermedi. Aziz milletimiz ihanetlerinizin farkında, yalanlarınızın farkında. Teröre karşı amasız, fakatsız, lakinsiz ya tavır alacaksınız ya da bu eli kanlı terör örgütünün her cinayetinin ortağı olarak hesap vereceksiniz." ifadelerini kullandı.







