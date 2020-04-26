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Türkiye Soylu'nun iki kez plaket verdiği iş adamı corona virüse yenik düştü

Soylu'nun iki kez plaket verdiği iş adamı corona virüse yenik düştü

Türkiye

Soylu'nun iki kez plaket verdiği iş adamı corona virüse yenik düştü

Adıyamanlı yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım'a iki kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisine plaket verilerek teşekkür edilmişti.

26 Nisan 2020, Pazar 10:44 Son Güncelleme:
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Adıyaman'da ihtiyaç duyulan ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisinde Corona Virüsü tespit edilen Abuzer Yıldırım tedavi altına alındı.Yaklaşık 1 haftadır Corona Virüsünden dolayı hastanede tedavi gören Abuzer Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı. Yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım'ın, 27 Nisan Pazartesi günü defnedileceği belirtildi.

İki kez Süleyman Soylu'dan plaket aldı

İş adamı Yıldırım’dan geriye Adıyaman’a yaptırmış olduğu yatırımlar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla beraber katıldığı açılış töreninden görüntüler geriye kaldı. Yıldırım, 12 Şubat 2012 tarihinde yeğeni şehit polis memuru Ahmet Yıldırım'ın adı verilen polis merkezini yapımı nedeniyle, 30 Kasım 2019'da da Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ek bina yapımındaki desteği nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kendisine plaket verilerek teşekkür edilmişti.

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