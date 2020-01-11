ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde son yıllarda Boeing çalışanları arasında yapıldığı ileri sürülen iç yazışmalara ve gönderilen e-postalara yer verildi. Yazışmalar, Boeing'in alıcıların maliyetini artıracak olması nedeniyle pilotlara 737 Max uçakları için simülatör eğitimi vermediği izlenimi verirken; adı açıklanmayan bir şirket çalışanının, Nisan 2017'deki bir mesajda 737 Max için "Uçak, maymunların denetlediği soytarılar tarafından tasarlandı." ifadesini kullanması dikkat çekti.

Boeing 737'nin o dönemde baş teknik pilotu Mark Forkner'in Mart 2017 tarihli bir e-postada, şirketin, NG'den Max'e geçişte gereken simülatör eğitiminin verilmesine izin vermeyeceğini, herhangi bir denetleyicinin bunu zorunluluk haline getirmeye çalışması 'gerekeceğini' dile getirdiği görüldü.

Belgelerde ayrıca simülatörlerle ilgili sorunların tartışıldığı, Şubat 2018'de bir Boeing çalışanının meslektaşına "Aileni bir Max simülatör eğitimi uçağına bindirir miydin? Bindirmezdin." dediği belirtildi. Diğer e-postalar ve anlık iletiler, Boeing çalışanlarının, şirket kültürü konusunda uğradıkları hayal kırıklığını dile getirdiği ortaya çıkardı.

'Kabul edilemez'

Boeing'den yapılan açıklamada, yazışmaların, "tamamıyla kabul edilemez" olduğu ifadesi kullanıldı. Yazışmaların, 737 Max uçakları hakkındaki soru işaretlerini artırdığı belirtiliyor. Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği uçak kazaları sonrasında, 737 Max uçaklarında sistem hatası olduğunu kabul etmiş ve tüm 737 Max filosunun uçuşunu durdurmuştu.







