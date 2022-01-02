'Soyu tükenmeyen' tekila balığı doğaya salındı

Vahşi doğada neslinin tükendiği ilan edilen tekila balığı, İngiltere’deki Chester hayvanat bahçesindeki bir akvaryumda yetiştirildikten sonra anavatanı Meksika'ya yeniden gönderildi. 7 santimetreden fazla büyümeyen tekila balığının (Zoogoneticus tequila) nesli, istilacı egzotik balık türlerinin ortaya çıkması ve su kirliliği nedeniyle 2003 yılında vahşi yaşamda tükendi. Adını doğal yaşam alanının kuzeyinde beliren Tekila yanardağından alan tür, 1990 yılında Meksika'nın güney batısındaki Jalisco'daki Teuchitlan Nehri'nde keşfedilmişti.

Chester hayvanat bahçesindeki çevreciler ve Meksika Michoacana Üniversitesi, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) adlı kurumla iş birliği yaparak, bin 500’den fazla balığı nehre bıraktı.

Son çalışmalar girişimin başarıyla sonuç verdiğini ve balıkların Teuchitlan'da çoğalmaya başladığını doğruladı. Uzmanlar, şu anda devam etmekte olan bir diğeri balık olan altın skiffia (Skiffia francesae) için bir kurtarma göreviyle birlikte, nesli tehlikede olan diğer balık türlerinin gelecekte yeniden getirilmesi için bir plan oluşturduklarını açıkladı.

Meksika Michoacana Üniversitesi'nden Prof. Dr. Omar Dominguez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Soyu tükenmiş bir balık türü ilk kez Meksika'da başarıyla yeniden tanıtıldı. Bu, nesli tükenen ve tehdit alında olan hayvanların korunması için önemli emsal teşkil eden bir projedir” diye konuştu.

10 BALIKTAN KOLONİYE

Diğer taraftan, koruma projesinin başladığı 1998 yılında, Meksika Michoacana Üniversitesi’nin sucul biyoloji birimi, Chester hayvanat bahçesinden beş çift balık aldı. Bu 10 balık, üniversitenin laboratuvarında, uzmanların önümüzdeki 15 yıl boyunca yakından izlediği yeni bir koloni kurdu.

Tekila balıkları, anayurtları olan Teuchitlan Nehri'ne bırakılmadan önce koloniden 40 erkek ve 40 dişi balık üniversitedeki büyük, yapay göletlere bırakıldı. Bu onları dalgalanan su, potansiyel rakipler, parazitler, kuşlar, kaplumbağalar ve yılanlar gibi yırtıcı hayvanlarla karşılaşacakları yarı doğal bir ortama maruz bıraktı. Dört yıl sonra, bu popülasyonun 10 bin balığa yükseldiği görüldü.

"NADİR BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

Chester hayvanat bahçesinin alt omurgalılar ve omurgasızlar küratörü Dr. Gerardo Garcia, başarılı bir şekilde yeniden doğaya bırakılmanın, türlerin korunması savaşında önemli bir an olduğunu söyledi:

"Bu karizmatik küçük balığın kurtarılmasına yardımcı olmak gerçek bir ayrıcalık ve bu, korumacıların beceri ve uzmanlığıyla, türlerin bulundukları ortamlardan geri dönebileceklerini gösteriyor. Doğanın küresel olarak insanlık tarihinde görülmemiş bir şekilde yok olma hızının artmasıyla birlikte, bu nadir bir başarı öyküsüdür. Artık Meksika'da bu hassas balık türlerini kurtarmak açısından neyin işe yaradığına dair bir planımız var ve şimdiden bir sonrakine geçtik. Altın skiffia için yeni bir kurtarma görevi çoktan başlamış durumda."

NTV