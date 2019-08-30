Soyuldu, umursamadan yemeğini yedi

Brezilya’nın Para eyaletindeki Belem kentinde, 27 Ağustos günü eli silahlı soyguncu, pastaneye girerek müşterilerin telefon, cüzdan ve takılarını toplamaya başladı.

DEĞERLİ EŞYALARI TOPLADI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun aniden pastaneye girdiği ve girişe en yakın masada oturan müşterinin masasından telefonunu aldığı; müşterinin ise istifini bozmadan önündeki yemek yemeye devam ettiği görüldü.

ŞOKA GİRDİ

Daha sonra arka masalara giderek diğer müşterilerin değerli eşyalarını da alan soyguncu, tekrar ilk soyduğu müşteriye yönelerek cüzdanını aldı ve geldiği gibi koşarak pastaneden çıktı. O sırada arka tarafta oturan müşterilerden birinin ellerini havada tuttuğu ve soyguncunun kaçmasına rağmen indirmediği görüldü.

Polisin soyguncuyu yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.

DHA



