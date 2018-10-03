Star TV'nin her pazartesi Çukur'la kıyasıya yarıştığı dizisi Söz'ün 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz yeni bölümde Yavuz her zaman olduğu gibi Dragan'ın peşinde ve Nisan'ın da işini bitirmek üzere... Fakat Dragan'ın yanına adığı şey çok önemli ve Yavuz bunu ele geçirmek zorunda... Öte yandan Savcı Derya, Yavuz'un sıradan biri olmadığının iyice farkında ve bunu öğrenmek için Yavuz'un peşine düşüyor. Timin ise yeni hedefi Dragan'ın adamı Baran... Bu nedenle listedeki herkesi yok etmek için operasyon yapıyorlar. Bakalım bunda başarılı olabilecekler mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz ve Dragan karşı karşıya geliyor!

Savcı Derya’ya yapılan saldırıyı önlemek isterken yaralanan Yavuz hastanede tedavi altına alınırken, Dragan en yakın adamlarından biri olan İvan’ı hapishaneden kaçırmak için harekete geçer.

Dragan’ın, İvan’ın yeteneklerinden faydalanarak hazırladığı asıl plan Milli Güvenlik Protolü’nü ele geçirmek üzere yapılmış bir sızma projesidir. Yavuz’un iyi olduğu haberiyle rahatlayan Tim, bu projenin başarılı olmaması için hemen harekete geçer.

Savcı Derya, hayatını kurtardığı için Yavuz’a minnettardır ama onun sadece bir tamirci olmadığına dair de şüphelenmeye başlamıştır.

Tim, Dragan’ın hain planını önlemek için hapishaneden kaçırılan İvan’ın peşindedir. Ama İvan’ın yakalanmamak için yaptığı hamle timi çok zor durumda bırakacaktır.

Yavuz ise Dragan’ın gizli terör destekçileriyle Berlin’de yaptığı toplantının detaylarını öğrenmek için harekete geçer. Elde ettiği bilgileri bir an önce Turan’a ulaştırması gerekmektedir. Ama o masada konuşulanlar Dragan ve Yavuz’u burun buruna getirir.



