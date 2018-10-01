Son olarak Star TV'deki Söz dizisinde Albay karakteriyle seyirci karşısına çıkan 57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 3 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu, önceki gece saat 23.00'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Uslu'nun cenazesi memleketi olan Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Uslu, Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

SANAT VE TELEVİZYON DÜNYASINDAN KİMSE KATILMADI

Sanatçının cenaze törenine sanat ve televizyon dünyasından katılım olmaması dikkat çekti.

MEHMET USLU KİMDİR?

24 Nisan 1961'de dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda dizide önemli roller üstlendi.

Mehmet Uslu, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin Rıfat'ı olarak biliniyordu. Arka Sıradakiler dizisinde Noyan, Gece Gündüz dizisinde Kenan, Küçük Kadınlar dizisinde Kadir, Fatih Harbiye dizisinde Selim karakterlerini canlandırdı.

Mehmet Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Albay karakteriyle ekranda yer aldı.

Mehmet Uslu, Kurtlar Vadisi gibi daha birçok dizi ve filmde de rol aldı.



