Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias´ın Türkiye’yi hedef alan ithamlarına yazılı olarak yanıt verdi. Yunan Bakan’ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanların, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialar olduğunu belirten Bilgiç, "Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.

Dendias’ın bu hezeyanları, Yunanistan’ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın, Ege ve Akdeniz’de de gerginliği artırıcı eylemlerini sürdürdüğünü aktaran Tanju Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu:

"Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken, diğer yandan hem Ege’de hem de Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir. Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz.

Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Yunanistan’ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik şikayetlerde bulunarak, "Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır" demişti.

DHA