Siyaset Sözcü Çelik'ten önemli açıklamalar

Sözcü Çelik'ten önemli açıklamalar

Siyaset

Sözcü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2020, Salı 20:24 Son Güncelleme:
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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

-Rejim mutabakata uygun davranmamıştır.

-Rusya'ya resmi olarak iki defa bilgi verilmiştir.

-54 hedef imha edildi, karşılık verilmeye devam edilecek.

-Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor.

-Trump'ın sözde 'Yüzyılın Anlaşması' planı tam olarak bir işgal planıdır, kabul edilemez.

-FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürecek.

Ayrıntılar geliyor...

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