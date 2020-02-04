Sözcü Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
04 Şubat 2020, Salı 20:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;
-Rejim mutabakata uygun davranmamıştır.
-Rusya'ya resmi olarak iki defa bilgi verilmiştir.
-54 hedef imha edildi, karşılık verilmeye devam edilecek.
-Reform yapamadığı için AB cazibesini yitiriyor.
-Trump'ın sözde 'Yüzyılın Anlaşması' planı tam olarak bir işgal planıdır, kabul edilemez.
-FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürecek.
Ayrıntılar geliyor...