Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra, Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunularak, ülkemizin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceği ifade edildi. Görüşmede ayrıca Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alınarak, ülkemizin bu konudaki ilkeli tutumu vurgulandı.

İHA

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