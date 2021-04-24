Siyaset Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Siyaset

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

24 Nisan 2021, Cumartesi 00:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi. İki liderin haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye- ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi" ifadelerine yer verildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide nasıl yaşamalıyız?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Büyük gün
Rauf Tamer
Hakan Çelik
En değerli yatırım
Hakan Çelik
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü