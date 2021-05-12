Türkiye Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Türkiye

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 23:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre; görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında haziran ayında NATO Zirvesi marjında yapılacak görüşme, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze’ye yönelik hava saldırıları ele alındı.

İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da olduğu sivilleri katletmesinin tüm dünyada derin bir infiale neden olduğu belirtildi.

İsrail’in kutsal mekana, ibadet edenlere ve sivillere saldırmasının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihlali olduğu hatırlatılarak, İsrail’in hukuk tanımaz ve saldırgan tavrının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı. Ramazan Bayramı’na girerken tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gereği ifade edildi.

DHA

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