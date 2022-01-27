Sözcü Kalın, Holokost kurbanlarını andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Holokost Anma Günü nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, İngilizce paylaştığı açıklamada, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından katledilen Holokost kurbanlarını ciddi bir ruh ve derin bir üzüntüyle andığını belirtip, Antisemitizm, İslamofobi ve ırkçılığın her türlüsüne karşı mücadele mesajı verdi.

ANKARA, (DHA)



