Siyaset Sözcü Kalın'dan kritik ziyaret sonrası açıklama

Sözcü Kalın'dan kritik ziyaret sonrası açıklama

Siyaset

Sözcü Kalın'dan kritik ziyaret sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ve Filistin ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda "Bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık" dedi.

17 Şubat 2022, Perşembe 23:38 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin ve İsrail'e gitti.


Ziyaret kapsamında dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Kalın ve Önal, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerle Kudüs'te bir araya geldi.

Sözcü Kalın, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin ve İsrail'e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları; Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'un Türkiye ziyaretini ve bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)

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