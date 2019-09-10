Sözde ilçe sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

AZAD KOD ADLI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin ise "sözde Mardin Eyaleti" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

AA