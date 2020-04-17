Fox News'da Sean Hannity'nin programına bağlanan Dr. Mehmet Öz, şunları söyledi:

"Öncelikle 'mojo'muzu geri kazanmamız lazım. Ulus için kritik önemde olup fazla sorun çıkarmadan açabileceklerimizi düşünmeliyiz. Okullar çok iştah açıcı bir fırsat. The Lancet dergisinde yeni hoş bir makale gördüm, okulların açılmasının ölüm oranları bakımından bedeli sadece yüzde 2-3 olabilir diyordu. Her biri can kaybıdır, ama her çocuk okula geri dönüp güvenli eğitim, güvenli beslenme alıp hayatın tadını çıkarabilecekken, arka planda kuramsal olarak bu, bazılarının dikkate alabileceği bir değiş tokuş (yeniden açılma için feda) olabilir..."

Bu uzun açıklamanın "Okullar açılmalı, çocukların yüzde 2-3'ü ölür" diye kısaltılmış versiyonu, sosyal medyada viral oldu. Bu da Dr. Mehmet Öz'ün ekonominin yeniden açılması için bazı öğrencilerin hayatlarının gözden çıkarılmasını savunduğu izlenimini yarattı. ABD'li kullanıcılar #DrOz ve #FireDrOz (Dr Öz'ü kovun) etiketlerini Twitter'da gündem haline getirdi.

Dr. Öz'ün bahsettiği The Lancet dergisindeki makalede sözü geçen yüzde 2-3'lük ölüm oranı Britanya'daki öğrenci nüfusuna değil tüm nüfusa atıf yapıyor. Makalede geçen Britanyalı bilim insanlarının vardığı sonuç, okulları kapamanın koronavirüs ölümlerinin toplam sayısını yüzde 2-4 oranında azaltacağı yönünde. Araştırma Londra'daki Imperial College tarafından 16 Mart'ta online yayımlandı, iki gün sonra Britanya'da okulların kapatılması kararı açıklandı.

Tepkiler üzerine aynı gün özür yayımlayan Dr. Öz, kendisini yanlış ifade ettiğini savundu, ama tam olarak neyi kast ettiğine açıklık getirmedi:

"Fark ettim ki, okulları açmanın riskleri hakkındaki yorumların insanların kafalarının karışmasına ve kızmasına yol açmış ki, asla böyle bir niyetim yoktu. Konuşurken hata yapmışım."

Öz'ün tartışmalı açıklamaları, Başkan Donald Trump'ın başını çektiği okullarla işyerlerinin bir an önce açılması taraftarları ile önce halk sağlığının garantiye alındığından emin olunması taraftarları arasındaki ihtilafa tuz biber ekti.

CNN'de değerlendirmelerde bulunan beyin cerrahı ve tıp yazarı Sanjay Gupta "Her hayat değerlidir ve işleri yeniden açmaya başlamak bağlamında feda edilmeleri, büyük meseledir. Ama bunlar tartışılmak zorunda olunan sorulardır" dedi.

Sputnik



