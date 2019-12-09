Sözleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında sözleriyle büyük tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı.

09 Aralık 2019, Pazartesi 14:27
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Sözleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın tepki çeken sözleri

MHP'li Pehlivan düzenlediği bir basın toplantısında İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kara'yı eleştirirken, "Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde" ifadelerini kullanmıştı.


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