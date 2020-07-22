Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde söylediği sözler tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” sözleriyle tartışma yaratan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, Hürriyet’e konuşmuş ve “Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim” demişti.

Türk Tarih Kurumu'ndan yapılan açıklamada ''14 Temmuz 2020 tarihinde '15 Temmuz'u Anlamak' konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet Yaramış Türk Tarih Kurumu Başkanlığ'ından istifa etmiştir'' denildi.







