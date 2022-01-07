Sözleriyle tepki çekmişti... Macron geri adım atmıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak Covid-19 aşısı yaptırmayan kişiler için söylediği sözlerle başta muhalefet partileri olmak üzere birçok kişinin tepkisini çeken Macron, sözlerinin arkasında durduğunu ifade etti.

"15 OCAK'TAN İTİBAREN HİÇBİR YERE GİDEMEYECEKSİNİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı dikkat çeken açıklamada, “Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık kafelerde kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" sözlerine yer vermişti.