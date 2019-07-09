Sözleşmeli öğretmen alımı için yavaş yavaş sona doğru geliniyor. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarılı olanlar tercihlere ve atamalara gözlerini çevirdi. Sıkça sorulan soru ise "Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Eğitim kurumu tercihleri ne zaman yapılacak?" şeklinde...

TERCİHLER VE ATAMALAR NE ZAMAN?

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül’de göreve başlayacak. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.