Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde en az bir yıl sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler, sözleşmeli öğretmen eş durumu ataması için başvuruda bulunabilecek. Başvurular 3 Eylül 2021 tarihinde başlamış ve 7 Eylül’de son bulacağı açıklanmıştı. MEB’den gelen açıklama ile Sözleşmeli öğretmen eş durumu yer değiştirme başvuru tarihleri uzatıldı…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, MEBBİS üzerinden yapılan ve 3 Eylül’de başlayan sözleşmeli öğretmen eş durumu yer değiştirme başvuruları 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatıldı.

Bununla birlikte MEB’in yaptığı açıklamada sözleşmeli öğretmen eş durumu atamasında bazı ayrıntılara da yer verildi. İşte, MEB’in açıklaması;

"Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Bu zamana kadar başvuruda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı il'e atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.