Mart ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı için duyuru yayımlandı ve takvim açıklandı. Artık yavaş yavaş sürecin sonuna geliniyor. 30 Haziran'da ise mülakatlar sona erdi. Şimdi "Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayımlamış olduğu takvime göre 4 Temmuz'da açıklanacak. Tercihler 30 Temmuz başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. Tercih sonuçları 9 Ağustos'ta ilan edilirken öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar.