12-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmen mülakatlarının sonuçları bugün açıklanıyor. Bugün on binlerce öğretmen adayı büyük bir heyecan yaşıyor... Şimdi adayların aklında tek bir soru var, o da "Mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?" şeklinde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

SÖzleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yok. Sonuçların akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.

Tercihler 30 Temmuz başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. Tercih sonuçları 9 Ağustos'ta ilan edilirken öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar.