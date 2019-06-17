Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Şubat ayından sonra yeni bir sözleşmeli öğretmen atama duyurusu gelmişti. Ön başvurular alındı şidmi sıra geldi mülakatlara... Öğretmen adayları 12 Haziran tarihinden itibaren mülakata girmeye başladılar. Son mülakat ise 30 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için yayımladığı kılavızda sonuçların 4 Temmuz'da açıklanacağını belirtmişti. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin müracaatlar 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemleri ile ilgili tarihler ise daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfalarında duyurulacak.