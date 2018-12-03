Şubat ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Başvurular 19-23 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bugün ise sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri MEB tarafından açıklanacak. Öğretmen adayları nefeslerini tutmuş mülakat yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, yerler saat kaçta açıklanır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Fakat, MEB'den mülakat yerleri hakkında henüz bir duyuru yok. Mülakat yerlerinin akşam saatlerinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Mülakat yerleri açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

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Eğer şifreniz yoksa önce talep formu doldurmanız gerekir. Şifre ve kullanıcı adınız varsa MEBBİS modüllerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak Mebbis şifre ve kullanıcı adınız yoksa aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çevrimiçi olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlerin araştırma, geliştirme ve hizmete sunulması işlemleri MEBBİS’te MEBBİS Modüller üzerinden gerçekleştirilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TAKVİMİ

MEB, 15 Ocak 2019’da sözlü sınav sonuçlarını ilan edecek. 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında adayların tercihlerini alacak. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019’da yapacak.