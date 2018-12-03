20 Bin sözleşmeli öğretmen adayı sabahtan bu yana "Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi site ve sosyal medya hesapları sürekli olarak takipteydi. MEB biraz önce yaptığı duyuru ile mülakat yerlerini adaylarla paylaştı. Sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar "Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu" üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.