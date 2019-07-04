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Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı

04 Temmuz 2019, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
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Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül’de göreve başlayacak. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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