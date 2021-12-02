Öğretmenler arasında sözleşmeli ve kadrolu ayrımı kalkacak. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Peki, mevcut durumda aynı görevi yapan iki öğretmen grubu arasındaki farklılıklar neler? İşte detaylar...

ERDOĞAN: SÖZLEŞMELİ-KADROLU AYRIMI KALMAYACAK

"Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Aynı haklara sahip olacaklar." Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim dünyası için büyük önem taşıyan haberi Milli Eğitim Şurası'nda verdi. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen arasında hangi farklar olduğu merak konusu oldu.

SÖZLEŞMELİ- KADROLU ARASINDA HANGİ FARKLAR VAR?

Fiili olarak aynı görevi yürüten öğretmenler arasında sosyal haklardan görevlendirmeye kadar 10'dan fazla farklılık bulunuyor. Bunların başında ise iş güvencesi geliyor. Sözleşmeli öğretmenler için sözleşme yenilememe inisiyatifi bulunurken, kadrolu öğretmenlerinin görevine sadece disiplin hükümleri ile son verilebiliyor.

Görev yeri değişikliğine sözleşmeli öğretmenler 6, kadrolu öğretmenlerse 3 yılda hak kazanıyor. Mazeret ile yer değişikliğinde sözleşmeli öğretmende eşinin de sözleşmeli öğretmen olma şartı aranırken, kadrolu öğretmenler eşi özel sektörde olsa dahi yer değişikliği hakkına sahip.

Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak vatani görevini yerine getiremezken, okulların idarecilik görevinde de sadece kadrolu öğretmenler yer alabiliyor.

Ve izin hakları... Cenaze, doğum, evlilik ve doğum sonrası ücretsiz izin kullanım sürelerinde de farklılıklar bulunuyor. Yapılacak düzenleme ile bu farkların ortadan kalkması bekleniyor.