Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme duyurusu yayınlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte MEB yer değiştirme takvimi…

Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek sözleşmeli öğretmenler için şartlar belli oldu. Duyuruya göre, Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları sözleşmeli öğretmenlerin kendisi eşi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçekleştirilecek olup sayılanlar dışındaki diğer aile bireylerinin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvuruları kabul edilmeyecek.

Sözleşmeli öğretmenlerin birinci maddede sayılanlardan herhangi birisinin tedavi gerektiren bir rahatsızlığı olduğunu son altı ay içerisinde alacakları sağlık kurulu raporuyla ve bu hastalığın tedavisinin görev yaptıkları ildeki devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığını yine görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alacakları yazı (Güncel tarihli) ile belgelendirmeleri gerekiyor.

Sağlık kurulu raporundaki altı aylık sürenin hesabında başvuru tarihi esas alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler başvurularını takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak “Başvuru” modülü üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle gerçekleştirecek.

Başvurusunu yapan sözleşmeli öğretmenler 2. maddede yapılan açıklamalara uygun sağlık kurulu raporu ve tedavinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına ilişkin il sağlık müdürlüğünden alacağı belgeler ile birlikte görev yaptığı okul/kurum müdürlüğüne başvurularını onaylatmak üzere başvuruda bulunacak.

Başvurular il millî eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon tarafından incelenerek değerlendirilecek. Elektronik başvuru formu dışında posta, e-posta, belgegeçer vb. yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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