Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığınca dün alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 5 Ağustos’ta sona erecek. İnternette sıklıkla sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak.
Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.