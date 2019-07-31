Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı… Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı…