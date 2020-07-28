MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. MEB'ten yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan binlerce öğretmen adayı, mülakat sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyordu. 6 -25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları önceden de duyurulduğu gibi 28 Temmuz’da online sistem üzerinden açıklandı.

Sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 28-31 Ağustos’ta yapabilecekler.

Sorgulama ekranı için tıklayınız

- Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirildi.

Aşağıdaki başlıklar ise 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutuldu;

Sözlü sınavda nelere bakıldı ve kaç puan verildi?

Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklamayapabilir.

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarınauyar.

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.



