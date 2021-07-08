Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğretmen adayı mülakat sonuçlarını beklemeye başladı. Gelen son dakika haberine göre, sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Bundan sonraki süreçte tercihte bulunan öğretmenler, tercih sonuçlarını açıklanmasıyla 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görev başı yapacaklar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, MEB atama takviminde yer alan bilgilere göre 8 Temmuz’da (Bugün) açıklandı.

Mülakat sonuçlarına itirazlar ise 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek, itirazların sonuçları ise 2 Ağustos’ta açıklanacak.

Atama tercihleri, tüm sıralamaların belirlenmesinin ardından 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

8 Eylül’de ise atama tercihlerinin sonuçları açıklanacak ve yeterli puanlara sahip olan öğretmen adayları 8 Eylül itibariyle görev alacakları okulları öğrenecekler.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN