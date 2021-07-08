Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğretmen adayı mülakat sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihte bulunan öğretmenler, tercih sonuçlarını açıklanmasıyla da 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görev başı yapacaklar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, MEB atama takviminde yer alan bilgilere göre 8 Temmuz’da açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir detay bulunmasa da sonuçların mesai saati bitimine kadar erişime açılması bekleniyor.

Mülakat sonuçlarına itirazlar ise 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek, itirazların sonuçları ise 2 Ağustos’ta açıklanacak.

Atama tercihleri, tüm sıralamaların belirlenmesinin ardından 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

8 Eylül’de ise atama tercihlerinin sonuçları açıklanacak ve yeterli puanlara sahip olan öğretmen adayları 8 Eylül itibariyle görev alacakları okulları öğrenecekler.

Mülakat sonuçlarının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN