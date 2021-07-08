Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı ile başlamış öğretmen adayları, mülakata girmişti. Şimdi ise sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı…
08 Temmuz 2021, Perşembe 12:30 Son Güncelleme:
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğretmen adayı mülakat sonuçlarını beklemeye başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihte bulunan öğretmenler, tercih sonuçlarını açıklanmasıyla da 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görev başı yapacaklar…
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, MEB atama takviminde yer alan bilgilere göre 8 Temmuz’da açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir detay bulunmasa da sonuçların mesai saati bitimine kadar erişime açılması bekleniyor.
Mülakat sonuçlarına itirazlar ise 12-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek, itirazların sonuçları ise 2 Ağustos’ta açıklanacak.
Atama tercihleri, tüm sıralamaların belirlenmesinin ardından 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
8 Eylül’de ise atama tercihlerinin sonuçları açıklanacak ve yeterli puanlara sahip olan öğretmen adayları 8 Eylül itibariyle görev alacakları okulları öğrenecekler.
Mülakat sonuçlarının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
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