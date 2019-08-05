Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için son gün! Sözleşmeli öğretmenlik tercih nasıl yapılır? İşte tercih robotu... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında eğitim kurumu tercihleri bugün sona eriyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı ve sözleşmeli öğretmenlik tercih robotu hakkında merak edilenler…