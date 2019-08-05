Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için son gün! Sözleşmeli öğretmenlik tercih nasıl yapılır? İşte tercih robotu...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında eğitim kurumu tercihleri bugün sona eriyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı ve sözleşmeli öğretmenlik tercih robotu hakkında merak edilenler…
Milli Eğitim Bakanlığınca alınmaya başlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları bugün sona eriyor. İnternette sıklıkla sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler için bugün son gün.
Öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri bugün saat 23.59’a kadar alınacak.
Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN