Milli Eğitim Bakanlığınca atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercih süreci devam ediyor. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar internette sıklıkla 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? sorularını aratıyor. İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci ile ilgili detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercih süreci devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

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