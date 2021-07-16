Ekonomi Sözleşmeli sağlıkçıya 3 ay ilave ödeme

Sözleşmeli sağlıkçıya 3 ay ilave ödeme

Ekonomi

Sözleşmeli sağlıkçıya 3 ay ilave ödeme

Sağlık çalışanları pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir çalışma azmiyle, kendi hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri fedakarlıkla ve ailelerinden aylarca uzak kalarak yaptıkları hizmetle tarihe geçtiler.

16 Temmuz 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Bir başka deyişle pandeminin en büyük kahramanları sağlıkçılar. Devlet de bu kapsamda sağlıkçılara elindeki tüm imkanlarla destek oluyor. Önceki günlerde bu konuda önemli bir düzenleme daha yapıldı.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; Sağlık Bakanlığı’nca korona aşısı uygulamaları kapsamında, 1 Temmuz 2021’den itibaren 3 ay süreyle, sözleşmeli aile hekimlerine aylık net 3.000 liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına da 1.500 liraya kadar ilave ödeme yapılabilecek. Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.

DAHA ÖNCE DE KARAR ALINDI

8 Mayıs’ta yapılan düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık personellerine 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere mayıs, haziran ve temmuz aylarını da içine alacak şekilde dört ay süreyle ek ödeme yapılmasına karar verilmişti. Personellerin çalışma alanlarına ve görevlerine göre ödenecek ücretler değişiklik gösteriyor. Buna göre yapılan ek ödeme 500-4800 lira olarak hesaplanmıştı.

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