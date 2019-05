Sözlüsüne 'hakkını helal et' mesajı gönderip, kayboldu

Sözlüsüne 'hakkını helal et' mesajı gönderip, kayboldu Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan Kadir Hayri İrbeç (22), sözlüsü Elif Çetinkaya'nın (17) cep telefonuna 'hakkını helal et' yazılı mesaj gönderdikten sonra kayboldu. Elif Çetinkaya, jandarma ve polisin 2 gündür her yerde aradığı İrbeç'in yerini bilenlerin kendilerine bilgi vermelerini istedi.